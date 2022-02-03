Одессит помог предупредить возможную катастрофу самолета, отправлявшегося в Стамбул

Пассажир самолета Одесса – Стамбул обнаружил деталь, которая помогла предотвратить возможную катастрофу. Ликвидация проблемы заняла считанные минуты.

По информации Одесского аэропорта, инцидент произошел 1 февраля. Самолет компании Pegasus Airlines как раз собирался вылететь из Одессы в Стамбул.

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Технический недосмотр мог стоить жизни

По словам представителей Международного аэропорта "Одесса", пассажир сообщил о незакрытой крышке заправочной горловины топливных баков. Специалисты за считанные минуты исправили ситуацию.

Однако такая халатность могла повлечь трагедию, ценой в человеческие жизни. Поэтому на аэродроме начали служебное расследование, результаты которого передадут в Государственную авиационную службу Украины.

Благодарность от командира

Издание "Думская" сообщило, что командир турецкого самолета поблагодарил жителя Одессы за бдительность. Внимательный пассажир заметил необычную деталь под консолью крыла самолета на стоянке.

Перед вылетом воздушное судно отбуксировали на перрон для запуска двигателей. Рейс задержали лишь на 3 минуты, однако жизни и здоровью пассажиров и экипажа уже ничего не угрожало.

Самолет не смог приземлиться в Харькове

Другой случай произошел в аэропорту Харькова. Турецкий самолет не смог приземлиться в Украине и полетел обратно в Стамбул.

Событие произошло 10 января с самолетом компании Pegasus Airlines. Известно, что он должен был приземлиться в 14:45, однако его задержали на 2 часа, а впоследствии вообще отменили.

В Харьковском аэропорту объяснили этот случай плохой видимостью. В тот день над городом был густой туман, окутавший взлетные полосы.

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