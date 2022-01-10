Речь идет о борте авиакомпании Pegasus Airlines, который должен был приземлиться в 14:45. Прилет сперва перенесли на 17 часов, а потом вообще отменили. Также отменили рейс в обратном направлении.

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Назвали причину этого происшествия

Впоследствии это прокомментировали в пресс-службе аэропорта. Там рассказали, что причиной отказа в посадке была плохая видимость.

Ее вызвал густой туман, который в этот день окутал взлетные полосы. Следует отметить, что больше никаких задержек в расписании не было.

Табло вылета самолетов из аэропорта / Скриншот с сайта hrk.aero

Похожее недавно уже было

16 декабря сообщили, что из-за густого тумана возникли задержки в аэропорту Львова. Там отсрочили приземление и вылеты сразу по 6 направлениям.

Среди них преимущественно были рейсы международного авиасообщения. Однако среди перенесенных были и 3 внутренних направления. А вот авиасообщение между Стамбулом и Львовом в этот день вообще остановили.

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