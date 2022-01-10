Мовиться про борт авіакомпанії Pegasus Airlines, який мав приземлитись о 14:45. Приліт спершу перенесли на 17 годину, а потім взагалі скасували. Також скасували рейс у зворотному напрямку.
Зауважте Україна потрапила до п'ятірки лідерів за відновленням авіатрафіку
Назвали причину цієї події
Згодом це прокоментували в пресслужбі аеропорту. Там розповіли, що причиною відмови в посадці була погана видимість.
Її спричинив густий туман, який в цей день огорнув злітні смуги. Слід зазначити, що більше жодних затримок у розкладі не було.
Табло вильоту літаків із аеропорту / Скриншот із сайту hrk.aero
Схоже нещодавно вже було
16 грудня повідомили, що через густий туман виникли затримки в аеропорту Львова. Там відтермінували приземлення та вильоти одразу за 6 напрямками.
Серед них переважно були рейси міжнародного авіасполучення. Проте серед відтермінованих були й 3 внутрішніх напрямки. А ось авіасполучення між Стамбулом і Львовом у цей день взагалі зупинили.
Буде цікаво – Як успішно економити з лоукостами: дивіться відео