Рейси затримуються через низьку видимість. Пасажирам надають харчування.

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У львівському аеропорту затримуються рейси

Через сильний туман 16 грудня у львівському аеропорту повідомили про затримку низки авіарейсів. Зокрема, через низьку видимість затримуються:

Рейс авіакомпанії Ryanair 3280 Рига – Львів сів на запасний аеродром у Борисполі. Авіасудно планує вилітати з Борисполя о 10:35. Приліт до Львова відбудеться о 12:25. Рейс вилітатиме до Риги о 12:40. У зв'язку із затримкою, пасажирам надали харчування.

сів на запасний аеродром у Борисполі. Авіасудно планує вилітати з Борисполя о 10:35. Приліт до Львова відбудеться о 12:25. Рейс вилітатиме до Риги о 12:40. У зв'язку із затримкою, пасажирам надали харчування. Рейс авіакомпанії Ryanair 3120 Краків – Львів ще не вилетів до Львова. Пасажирам надали харчування.

ще не вилетів до Львова. Пасажирам надали харчування. Рейс авіакомпанії Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львів сяде на запасний аеродром у Борисполі.

сяде на запасний аеродром у Борисполі. Рейс авіакомпанії WizzAir 4485 Лондон – Львів сів у Кошице.

сів у Кошице. Рейс авіакомпанії Мотор Січ 263 Київ – Львів затримується на виліт з Києва до 12:00

затримується на виліт з Києва до 12:00 Рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 201 Київ – Львів затримується до 14:00. Відповідно рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 401 Львів – Харків затримується до 15:45.

затримується до 14:00. Відповідно рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 401 затримується до 15:45. Рейс авіакомпанії Роза Вітрів 162 Київ – Львів затримується на виліт з Борисполя до 12:00, а на виліт зі Львова – до 14:15.

Своєю чергою, рейси PGT420/PGT421 авіакомпанії Pegasus Стамбул – Львів та Львів – Стамбул на 16 грудня скасували.

Зауважте! За прогнозами синоптиків туман на Львівщині прогнозують до кінця тижня.

Текст допису Міжнародного аеропорту "Львів":

Через складні погодні умови аеропорту "Львів" (низька видимість) попереджаємо про затримки рейсів. Наголошуємо, що інформація постійно уточнюється та змінюється до покращення погодних умов.

Рейс авіакомпанії Ryanair 3280 за маршрутом: Рига – Львів сів на запасний аеродром у Борисполі. Планує вилітати з Борисполя – 10.35. Приліт до Львова – 12.25. Цей рейс буде вилітати зі Львова на Ригу о 12.40. Пасажирам надається харчування у зв'язку з затримкою.

Рейс авіакомпанії Ryanair 3120 Краків – Львів – не вилетів з Кракова до Львова. Пасажирам надається харчування. Рейс авіакомпанії Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львів – сідає на запасний аеродром у Борисполі.

Рейс авіакомпанії WizzAir 4485 Лондон – Львів – сів у Кошице. Рейс авіакомпанії Мотор Січ 263 Київ – Львів – затримується на виліт з Києва до 12.00. Рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 201 Київ – Львів затримується до 14.00. Відповідно рейс авіакомпанії Air Ocean Airlines 401 за маршрутом Львів – Харків затримується до 15.45.

Рейс авіакомпанії Роза Вітрів 162 Київ – Львів – затримується на виліт з Борисполя до 12.00; на виліт зі Львів до 14.15. Рейси PGT420/PGT421 авіакомпанії Pegasus Стамбул – Львів, Львів – Стамбул – на сьогодні (16.12.2021)️СКАСОВАНО.