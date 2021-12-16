Рейсы задерживаются из-за низкой видимости. Пассажирам предоставляют питание.

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Во львовском аэропорту задерживаются рейсы

Из-за сильного тумана 16 декабря во львовском аэропорту сообщили о задержке ряда авиарейсов. В частности, из-за низкой видимости задерживаются:

Рейс авиакомпании Ryanair 3280 Рига – Львов сел на запасной аэродром в Борисполе. Аппарат планирует вылетать из Борисполя в 10:35. Прилет во Львов состоится в 12:25. Рейс будет вылетать в Ригу в 12:40. В связи с задержкой, пассажирам предоставили питание.

сел на запасной аэродром в Борисполе. Аппарат планирует вылетать из Борисполя в 10:35. Прилет во Львов состоится в 12:25. Рейс будет вылетать в Ригу в 12:40. В связи с задержкой, пассажирам предоставили питание. Рейс авиакомпании Ryanair 3120 Краков – Львов еще не вылетел во Львов. Пассажирам предоставили питание.

еще не вылетел во Львов. Пассажирам предоставили питание. Рейс авиакомпании Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львов сядет на запасной аэродром в Борисполе.

Рейс авиакомпании WizzAir 4485 Лондон – Львов сел в Кошице.

сел в Кошице. Рейс авиакомпании Мотор Сич 263 Киев – Львов задерживается на вылет из Киева до 12:00.

задерживается на вылет из Киева до 12:00. Рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 201 Киев – Львов задерживается до 14:00. Соответственно рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 401 Львов – Харьков задерживается до 15:45.

задерживается до 14:00. Соответственно рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 401 задерживается до 15:45. Рейс авиакомпании Роза ветров 162 Киев – Львов задерживается на вылет из Борисполя до 12:00, а на вылет со Львова – до 14:15.

В свою очередь, рейсы PGT420/PGT421 авиакомпании Pegasus Стамбул – Львов и Львов – Стамбул на 16 декабря отменили.

Заметьте! По прогнозам синоптиков туман на Львовщине прогнозируют до конца недели.

Текст сообщения международного аэропорта "Львов":

Из-за сложных погодных условий аэропорта "Львов" (низкая видимость) предупреждаем о задержках рейсов. Подчеркиваем, что информация постоянно уточняется и меняется до улучшения погодных условий.

Рейс авиакомпании Ryanair 3280 по маршруту: Рига – Львов сел на запасной аэродром в Борисполе. Планирует вылетать из Борисполя – 10.35. Прилет во Львов – 12.25. Этот рейс будет вылетать со Львова в Ригу в 12.40. Пассажирам предоставляется питание в связи с задержкой.

Рейс авиакомпании Ryanair 3120 Краков – Львов – не вылетел из Кракова во Львов. Пассажирам предоставляется питание. Рейс авиакомпании Ryanair 3124 Дюссельдорф – Львов – садится на запасной аэродром в Борисполе.

Рейс авиакомпании WizzAir 4485 Лондон – Львов – сел в Кошице. Рейс авиакомпании Мотор Сич 263 Киев – Львов – задерживается на вылет из Киева до 12.00. Рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 201 Киев – Львов задерживается до 14.00. Соответственно рейс авиакомпании Air Ocean Airlines 401 по маршруту Львов – Харьков задерживается до 15.45.

Рейс авиакомпании Роза Ветров 162 Киев – Львов – задерживается на вылет из Борисполя до 12.00; на вылет со Львов до 14.15. Рейсы PGT420/PGT421 авиакомпании Pegasus Стамбул – Львов, Львов – Стамбул – на сегодня (16.12.2021)️ОТМЕНЕНЫ.