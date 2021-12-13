По большей части в области в течение недели будет облачно. Осадков не прогнозируют всего 2 дня.

К теме Украину засыпет снегом и зальет дождями: прогноз погоды на 13 декабря

Прогноз погоды на 13 – 17 декабря

В понедельник, 13 декабря, погоду во Львовской области будет определять прохождение активных атмосферных фронтов от циклона над Черным морем. В области будет облачно.

Днем будет идти мокрый снег и снег. Видимость будет хорошей. Вероятно налипание мокрого снега и слабый гололед. Дороги Львовщины окутает гололедица.

Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем температура будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха не изменится.

Прогноз погоды на 13 декабря / Данные Укргидрометцентра

Во вторник, 14 декабря, в области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют. Однако ночью, вероятно, будет идти небольшой снег. Дороги окутает гололедица.

Ветер – юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет составлять 1 – 3 градуса мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 14 декабря / Данные Укргидрометцентра

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В среду, 15 декабря, во Львовской области также будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не будет. Дороги области укроет гололедица.

Ветер – юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза.

Прогноз погоды на 15 декабря / Данные Укргидрометцентра

В четверг, 16 декабря, в области будет облачно. Днем, вероятно, будет идти дождь и мокрый снег.

Температура ночью будет составлять 1 – 3 градуса мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 16 декабря / Данные Укргидрометцентра

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В пятницу, 17 декабря, во Львовской области также будет облачно. Днем возможны снег, мокрый снег и дождь.

В области немного потеплеет. Температура в течение всех суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 17 декабря / Данные Укргидрометцентра

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