Здебільшого в області протягом тижня буде хмарно. Опадів не прогнозують лише 2 дні.

До теми Україну засипатиме снігом та заливатиме дощами: прогноз погоди на 13 грудня

Прогноз погоди на 13 – 17 грудня

У понеділок, 13 грудня, погоду на Львівщині визначатиме проходження активних атмосферних фронтів від циклону над Чорним морем. В області буде хмарно.

Вдень падатимуть мокрий сніг та сніг. Видимість буде хорошою. Ймовірні налипання мокрого снігу та слабка ожеледь. Дороги Львівщини огорне ожеледиця.

Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень температура коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.



Прогноз погоди на 13 грудня / Дані Укргідрометцентру

У вівторок, 14 грудня, в області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Однак вночі, ймовірно, падатиме невеликий сніг. Дороги огорне ожеледиця.

Вітер – південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1 – 3 градуси морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 14 грудня / Дані Укргідрометцентру

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У середу, 15 грудня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не буде. Дороги області вкриє ожеледиця.

Вітер – південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура протягом доби коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу.



Прогноз погоди на 15 грудня / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 16 грудня, в області буде хмарно. Вдень, ймовірно, падатимуть дощ та мокрий сніг.

Температура вночі становитиме 1 – 3 градуси морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 16 грудня / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 17 грудня, на Львівщині також буде хмарно. Вдень можливі сніг, мокрий сніг та дощ.

В області дещо потеплішає. Температура протягом усієї доби коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 17 грудня / Дані Укргідрометцентру

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