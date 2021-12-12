Водночас найтепліше буде на Півдні. Там стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів, а у Криму взагалі буде +12...+14 градусів.

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На Заході синоптики прогнозують снігопади. Увесь день не вщухатиме сильний сніг, який повинен послабшати ближче до вечора. Протягом дня температура повітря не опускатиметься нижче -1...-3 градусів. На Сході ситуація буде кардинально протилежною – сухо та +2...+4 градуси. Щоправда, сонця там також не буде.

На Півночі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну вранішньому дощу, прийде сильний дощ зі снігом, який до вечора почне стихати. Стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси. На півдні також можливі дощі та навіть зливи. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Повітря прогріється до +7...+9 градусів.

Весь день у Києві буде хмарним. Дощ, який падатиме майже весь день, до вечора поступово послабшає, +2...+4 градуси.

Погода в містах України 13 грудня

Ужгород – -1...+1

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – +2...+4

Вінниця – +3...+5

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – 0...+2

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +0...+2

Харків – +2...+4

Київ – +2...+4



Погода в Україні 13 грудня / Карта Укргідрометцентру

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