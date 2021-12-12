В то же время теплее всего будет на Юге. Там столбики термометров покажут +8…+10 градусов, а в Крыму вообще будет +12…+14 градусов.

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На Западе синоптики прогнозируют снегопады. Весь день не будет утихать снег, который должен стихнуть ближе к вечеру. В течение дня температура воздуха не опускается ниже -1...-3 градуса. На Востоке ситуация будет кардинально противоположной – сухо и +2…+4 градуса. Правда, солнца там тоже не будет.

На Севере в течение всего дня небо будет покрыто облаками. На смену утреннему дождю придет сильный дождь со снегом, который к вечеру начнет стихать. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса. На юге также возможны дожди и даже ливни. Днем будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Воздух прогреется до +7...+9 градусов.

Весь день в Киеве будет облачно. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно прекратится, +2...+4 градуса.

Погода в городах Украины 13 декабря

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +7...+9

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – 0...+2

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +2...+4

Луганск – +0...+2

Харьков – +2...+4

Киев – +2...+4

Погода в Украине 13 декабря / Карта Укргидрометцентра

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