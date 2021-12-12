В то же время теплее всего будет на Юге. Там столбики термометров покажут +8…+10 градусов, а в Крыму вообще будет +12…+14 градусов.
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На Западе синоптики прогнозируют снегопады. Весь день не будет утихать снег, который должен стихнуть ближе к вечеру. В течение дня температура воздуха не опускается ниже -1...-3 градуса. На Востоке ситуация будет кардинально противоположной – сухо и +2…+4 градуса. Правда, солнца там тоже не будет.
На Севере в течение всего дня небо будет покрыто облаками. На смену утреннему дождю придет сильный дождь со снегом, который к вечеру начнет стихать. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса. На юге также возможны дожди и даже ливни. Днем будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Воздух прогреется до +7...+9 градусов.
Весь день в Киеве будет облачно. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно прекратится, +2...+4 градуса.
Погода в городах Украины 13 декабря
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +8...+10
Николаев – +6...+8
Херсон – +7...+9
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Сумы – 0...+2
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +2...+4
Луганск – +0...+2
Харьков – +2...+4
Киев – +2...+4
Погода в Украине 13 декабря / Карта Укргидрометцентра
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