Оголосили 3 рівень небезпеки у горах Львівської області та у високогір'ях Івано-Франківської і Закарпатської областей.

До речі На Прикарпатті через сильний снігопад обмежили рух на дорогах області

Сигнал SOS

У Міністерстві внутрішніх справ презентували мобільний додаток, який стане корисним для туристів, що потрапили у біду в горах. Він дозволить контролювати пересування самостійних мандрівників.

Застосунок називається "Порятунок в горах". Він призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в горах. Верифіковані користувачі зможуть одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби сигнал SOS з точними координатами місця події.

Україну засипить снігом

Погода 13 грудня буде вологою та прохолодною. У західних областях стовпчики термометрів опустяться до -1...-3 градусів вдень. В інших регіонах морозів не повинно бути. Найтепліше – як завжди на Півдні.