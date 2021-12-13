Объявлен 3 уровень опасности в горах Львовской области и высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Кстати На Прикарпатье из-за сильного снегопада ограничили движение на дорогах области

Сигнал SOS

В Министерстве внутренних дел презентовали мобильное приложение, которое станет полезным для туристов, попавших в беду в горах. Оно позволит контролировать передвижение самостоятельных путешественников.

Приложение называется "Спасение в горах". Он предназначен для передачи сигналов SOS с географическими координатами при возникновении чрезвычайных происшествий в горах. Верифицированные пользователи смогут одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сигнал SOS с точными координатами происшествия.

Украину засыпает снегом

Погода 13 декабря будет влажной и прохладной. В западных областях столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов днем. В других регионах морозов не ожидается. Теплее всего – как всегда на Юге.

Кроме того, ряд областей засыпет снегом. В частности, на Западе и Севере. В Центре и на Юге будет дождь.

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