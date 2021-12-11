Что известно о мобильном приложении для туристов

Операцию по повышению уровня безопасности и защиты населения в трансграничном регионе совместно осуществляют Украина и Румыния. Всего она состоит из 3 этапов.

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Для совершенствования безопасности туристов разработали систему GPS-мониторинга. Она предусматривает повышение уровня безопасности в горном туризме и совершенствование управления подразделениями спасателей, а именно:

мониторинг передвижения самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих в горах;

отслеживание в реальном времени текущего места пребывания поисково-спасательных групп и маршрутов их передвижения;

внедрение автоматизированного процесса приема сообщений о происшествиях от туристов.

Мобильное приложение для ОС Android и iOS называется "Спасение в горах". Оно является очень важным, ведь в горах есть участки, где отсутствует мобильное покрытие, из-з чего заблудившиеся туристы не могут вызвать помощь.

"Спасение в горах" предназначено для передачи сигналов SOS с географическими координатами при возникновении чрезвычайных происшествий в горах. Приложение позволяет верифицированным пользователям одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сигнал SOS с точными координатами места происшествия,

– говорится в сообщении.

Сейчас приложение работает в тестовом режиме и доступно на сайте ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе "Регистрация туристических групп". Уже вскоре его можно будет скачать с Play Market.

В Карпатах потерялись 3 мужчин

4 декабря на полонине Руна на Закарпатье потерялись 3 мужчин на снегоходах. Вскоре 2 из них пришли к турбазе "Девур". Однако третьего так и не было. В тот же вечер нашли его опрокинутый снегоход.

К поискам мужчины привлекли 90 спасателей и 33 единицы техники. 7 декабря пропавшего нашли мертвым.

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