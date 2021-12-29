Одесских детей будут учить безопасности в сгоревшей комнате – атмосферные фото

На базе 6 пожарно-спасательной части в Одессе открыли уникальный класс для детей. В первом в Украине муляже сгоревшей комнаты школьников будут учить безопасности.

Инициатором создания учебной комнаты стал одесский общественный активист Анатолий Кавун. Вместе с представителями местного управления ГСЧС он почти год работал над реализацией проекта.

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Особенности сгоревшей комнаты

Уникальный класс является первым такого типа в Украине. Муляж расположен за стеклом и воспроизводит последствия пожара в детской комнате.

Внутри комнаты есть кроватка-люлька, стол со стулом, игрушки и даже банки от напитков – вещи, типичные элементы быта в детской комнате. Все они стилизованы под пережившие пожар.



Муляж расположен за стеклом / Фото ГСЧС Одесской области

Перед застекленным интерьером спасатели установили несколько рядов кресел и импровизированную трибуну. Именно в этой части помещения будут проводить занятия с учениками одесских школ.

Цель проекта

Стоимость обустройства уникальной учебной комнаты составляет 300 тысяч гривен.

Как отметили в ГСЧС Одесской области, главная цель такого проекта – изменение сознания школьников. Мол, лучше один раз увидеть последствия пожара, чем сотню раз об этом услышать.

Таким образом надеются предотвратить опасные ситуации с огнем, которые могут привести к трагическим последствиям. Кроме этого, это может несколько изменить отношение общества к профессии спасателя.

Предполагается, что особый класс заработает уже с 2022 года. Обещают разработать график для посещения и привлечь к занятиям как можно больше школьников из Одессы и области.

В Одессе открыли учебную комнату, которая сгорела / Фото ГСЧС

Пожар на Троицкой

По предварительной информации, создать комнату для детей в ГСЧС решили после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Трагедия произошла 4 декабря 2019 года и унесла жизни 16 человек.

Огонь уничтожил 4 тысячи квадратных метров площади в учебном заведении. Спасатели пытались локализовать пожар всю ночь, а впоследствии длительное время не могли зайти внутрь из-за угрозы обвала.



Пожар в Одесском колледже унес жизни 16 человек / Фото с сайта "Думская"

После под обломками нашли тела 14 жертв, еще двое – студентка и спасатель – умерли в больнице от полученных травм. Остатки завала разбирали 10 дней почти 200 человек.

По факту нарушения требований пожарной безопасности объявили подозрение:

директору колледжа Любови Кочерге;

работнице Ирине Тарановой, которая якобы случайно оставила включенным обогреватель в кабинете;

заведующей хозяйством Татьяне Фомич;

бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной работе Андрей Хаєцькому;

бывшему начальнику Одесского управления ГСЧС Виктору Федорчаку.

Суд уже 1,5 года изучает все материалы дела. И похоже, что окончательное решение примут нескоро.