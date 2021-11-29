Одесский вице-мэр Брындак не смог внести залог в размере 40 миллионов
Источник:УСІ
По решению ВАКСа, заместитель одесского мэра Олег Брындак должен был внести залог в почти 40 миллионов гривен. Однако чиновник не смог этого сделать, так как оплатил всего 1,5 миллиона.
Заместитель мэра ранее подавал апелляцию на решение суда относительно размера залога. Однако сумму оставили неизменной.
О том, что Олег Брындак внес не всю сумму залога, рассказал прокурор САП Валентин Мусияка 29 ноября.
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Внес только 1,5 миллиона
С 19 ноября в течение 5 рабочих дней Брындак должен был внести залог в размере почти 40 миллионов. Однако по состоянию на 29 ноября он так этого и не сделал.
Поскольку вице-мэр не внес необходимую сумму залога, САП готовится подать документы для определения новой меры пресечения.
В чем подозревают Брындака
- Олег Брындак, как и городской глава Одессы, является подозреваемым по делу о создании преступной группировки, которая нанесла городскому бюджету минимум 689 миллионов убытков.
- 4 ноября ВАКС избрал меру пресечения для Олега Брындака в виде залога размером 39,9 миллиона гривен.
- Вице-мэр подал апелляцию на решение, но суд его не поддержал, оставив решение первой инстанции без изменений.