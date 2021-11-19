О решении антикоррупционного суда стало известно 18 ноября. Накануне аналогичное решение приняли в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Обратите внимание Труханов должен уплатить 30 миллионов: ВАКС не изменил сумму залога

Судебная коллегия Высшего антикоррупционного суда не прислушалась к аргументам адвокатов вице-мера. Суд принял решение оставить избранную меру пресечения без изменений. Таким образом Брындак должен уплатить 40 миллионов гривен, или же его отправят в СИЗО на время досудебного следствия.

Что известно о вице-мере Одессы

Олег Брындак родился 19 января 1973 года. В 1990 году поступил на исторический факультет Одесского национального университета имени Мечникова, который окончил в 1995 году по специальности "историк" и "преподаватель истории". До 1998 года Брындак продолжал учебу в университете на аспирантуре и защитил диссертацию.

После местных выборов в Украине в 2010 году Брындака избрали депутатом в Одесский городской совет от "Партии регионов". 6 ноября он стал секретарем. После, на тех же выборах должность городского главы занял Алексей Костусев. 31 октября 2013 года он сложил полномочия городского главы. С 4 ноября 2013 года Брындак стал исполняющим обязанности Одесского городского главы до избрания нового мэра. С декабря 2020 года – исполняющим обязанности заместителя Труханова.