Заместитель мэра ранее подавал апелляцию на решение суда относительно размера залога. Однако сумму оставили неизменной.

О том, что Олег Брындак внес не всю сумму залога, рассказал прокурор САП Валентин Мусияка 29 ноября.

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Внес только 1,5 миллиона

С 19 ноября в течение 5 рабочих дней Брындак должен был внести залог в размере почти 40 миллионов. Однако по состоянию на 29 ноября он так этого и не сделал.

Поскольку вице-мэр не внес необходимую сумму залога, САП готовится подать документы для определения новой меры пресечения.

В чем подозревают Брындака