Заместитель мэра ранее подавал апелляцию на решение суда относительно размера залога. Однако сумму оставили неизменной.
О том, что Олег Брындак внес не всю сумму залога, рассказал прокурор САП Валентин Мусияка 29 ноября.
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Внес только 1,5 миллиона
С 19 ноября в течение 5 рабочих дней Брындак должен был внести залог в размере почти 40 миллионов. Однако по состоянию на 29 ноября он так этого и не сделал.
Поскольку вице-мэр не внес необходимую сумму залога, САП готовится подать документы для определения новой меры пресечения.
В чем подозревают Брындака
- Олег Брындак, как и городской глава Одессы, является подозреваемым по делу о создании преступной группировки, которая нанесла городскому бюджету минимум 689 миллионов убытков.
- 4 ноября ВАКС избрал меру пресечения для Олега Брындака в виде залога размером 39,9 миллиона гривен.
- Вице-мэр подал апелляцию на решение, но суд его не поддержал, оставив решение первой инстанции без изменений.