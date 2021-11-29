Заступник мера раніше подавав апеляцію на рішення суду щодо розміру застави. Однак суму залишили незмінною.

Про те, що Олег Бриндак вніс не всю суму застави розповів прокурор САП Валентин Мусіяка 29 листопада.

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Вніс лише 1,5 мільйона

З 19 листопада протягом 5 робочих днів Бриндак мав внести заставу в розмірі майже 40 мільйонів. Проте станом на 29 листопада він так цього і не зробив.

Оскільки віцемер не вніс необхідної суми застави, САП готується подати документи для визначення нового запобіжного заходу.

У чому підозрюють Бриндака