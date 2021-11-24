В Одесской области легковушка влетела в авто с прицепом: двое пострадавших
Источник:Нацполиция Одесской Области
На трассе Одесса – Рени авто Hyundai выехало на встречную полосу и влетело в Daewoo с прицепом. В результате аварии пострадал виновник ДТП и пассажирка Daewoo.
Авария произошла 23 ноября вечером возле села Маяки Одесской области. Подробно о состоянии пострадавших не сообщают.
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Детали ДТП
Предварительно выяснили, что водитель Hyundai выехал на встречную полосу, чтобы обогнать авто. Вдруг он столкнулся с машиной Daewoo с прицепом, которая ехала навстречу
Водителя Hyundai и пассажирку Daewoo отвезли в больницу с различными травмами.
На трассе Одесса – Рени столкнулись две легковушки / Фото Нацполиции
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Водителю легковушки может грозить наказание по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".
Пострадали 2 человека / Фото Нацполиции