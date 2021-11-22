В Одесской области разрушается дамба Дуная: конструкции "сползают" в реку

В Одесской области начала разрушаться дамба, которая расположена на реке Дунай. На фото с места видно, что 15-метровые конструкции начали опускаться к воде.

Подробнее об этом рассказали 22 ноября в Госгидрографии. Специалисты объясняют такое состояние дамбы значительным размыванием почвы.

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"Обвал – вопрос времени"

Специалисты пояснили, что в этом месте берег постоянно находится под влиянием сильного течения. Мол, оно здесь такое, поскольку природные глубины составляют 7 – 20 метров.



Место, где разрушается дамба / Фото Госгидрографии

А вот коренной берег преимущественно вертикальный до глубины 5 – 6 метров. Из-за течения под частью конструкций образовались полости. Также в сообщении предупредили – обрушение является лишь вопросом времени.

Полученные материалы демонстрируют, что нижняя часть бетонной опалубки дамбы находится в "подвешенном" состоянии. Поэтому устойчивость к размытию значительно уменьшилась. Весной, во время паводковых явлений, есть вероятность частичного разрушения дамбы с прогнозируемо тяжелыми последствиями,

– добавили в Госгидрографии.

Также ученые отметили, что берегоукрепление может упасть под собственным весом. В таком случае оно потянет за собой часть земляной насыпи.



Анализ берега в этом месте / Изображение Госгидрографии