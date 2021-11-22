Детальніше про це розповіли 22 листопада в Держгідрографії. Фахівці пояснюють такий стан дамби значним розмиванням ґрунту.

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"Обвал – питання часу"

Спеціалісти пояснили, що в цьому місці берег постійно перебуває під впливом сильної течії. Мовляв, вона тут така, оскільки природні глибини становлять 7 – 20 метрів.



Місце, де руйнується дамба / Фото Держгідрографії

А ось корінний берег переважно вертикальний до глибини 5-6 метрів. Через течію під частиною конструкцій утворилися порожнини. Також у повідомленні попередили – обвалення є лише питанням часу.

Отримані матеріали демонструють, що нижня частина бетонної опалубки дамби перебуває в "підвішеному" стані. Тому стійкість до розмиття значно зменшилася. Навесні, під час паводкових явищ, є вірогідність часткової руйнації дамби із прогнозовано тяжкими наслідками,

– додали в Держгідрографії.

Також науковці зазначили, що берегоукріплення може впасти під власною вагою. В такому випадку воно потягне за собою частину земляного насипу.



Аналіз берега в цьому місці / Зображення Держгідрографії