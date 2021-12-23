В Одесской области внедорожник снес с дороги авто патрульных и врезался в дом: кадры аварии

В городе Измаил Одесской области случилась серьезная автокатастрофа с машиной патрульной полиции и внедорожником. Они столкнулись утром 23 декабря.

Машины не смогли развиться на перекрестке улиц Бендерской и Савицкого. На кадрах видно, что BMW X5 буквально снесла с дороги Renault Duster.

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После удара BMW врезалось в стену дома / Фото "Бессарабии.UA"



У авто полиции вдребезги разбило переднюю часть / Фото "Бессарабии.UA"



Авто полиции развернуло среди дороги / Фото "Бессарабии.UA"



В результате аварии пострадали три человека / Фото "Бессарабии.UA"

Досталось всем

Удар был настолько сильным, что BMW отлетела прямо в стену частного дома, а машину патрульных развернуло поперек дороги.

В результате столкновения травмы получили двое полицейских и пассажирка BMW, которая повредила ногу. Всех троих доставили в больницу.

Что же касается водителя BMW, то он не пострадал. Его спасла вовремя раскрывшаяся подушка безопасности.

В Измаиле столкнулись внедорожник и авто полиции: видео

В Одесской области произошла автокатастрофа с авто полиции и BMW: видео

В аварии с авто полиции и BMW пострадали три человека: видео

Текст публикации "Вартові Еспресо":

Дорожно-транспортное происшествие с участием патрульных в Измаиле. В Измаиле на пересечении улиц Бендерской и Савицкого столкнулись автомобиль патрульной полиции Renault Duster и BMW X5.

После удара BMW врезался в стену дома, а патрульный автомобиль развернуло поперек дороги.

Пострадали двое полицейских, их госпитализировали. Также пострадала пассажирка BMW, у нее травма ноги, ее доставили в больницу. Водителя спасла сработавшая подушка безопасности.