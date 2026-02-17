Одессу атаковали БпЛА: горит дом, пострадали люди
- В результате атаки дронов в Одессе повреждены гражданские здания и объект инфраструктуры.
- В городе возник пожар на верхних этажах жилого дома, пострадали люди.
Ударные дроны врага добрались до Одессы ночью 17 февраля. В результате атаки и серии взрывов есть последствия.
О них проинформировали в ГВА. Рассказываем, что известно на данный момент.
Что известно об атаке на Одессу 17 февраля и ее последствиях?
В Одесской области в нескольких районах, в частности в Одесском, несколько раз объявляли воздушную тревогу. Это из-за того, что к Одессе с Черного моря приближались ударные дроны вражеских дронов.
После серии взрывов в городе есть повреждения гражданских зданий и объекта инфраструктуры. Об этом после 2 ночи сообщила городская военная администрация.
Враг атаковал Одессу. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома,
– написал руководитель МВА Сергей Лысак.
Также известно, что в другом районе города поврежден магазин и СТО. Есть по меньшей мере двое пострадавших.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Серия взрывов прогремела в Днепре почти одновременно с Одессой. Этот город также попал под удары БпЛА.
- Запорожская ОВА сообщала о работе противовоздушной обороны в регионы против вражеских дронов.
- Также известно, что Россия запустила Ту-95МС в небо, поэтому возможен ракетный обстрел под утро.