Одеса Вибухи в Одесі Одесу атакували БпЛА: горить будинок, постраждали люди
17 лютого, 02:15
2
Оновлено - 02:24, 17 лютого

Одесу атакували БпЛА: горить будинок, постраждали люди

Олесь Друкач
Основні тези
  • Внаслідок атаки дронів у Одесі пошкоджено цивільні будівлі та об'єкт інфраструктури.
  • У місті виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, постраждали люди.

Ударні дрони ворога дісталися Одеси вночі 17 лютого. Внаслідок атаки та серії вибухів є наслідки.

Про них проінформували в МВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Одесу 17 лютого і її наслідки?

В Одеській області у кількох районах, зокрема в Одеському, кілька разів оголошували повітряну тривогу. Це через те, що до Одеси з Чорного моря наближалися ударні дрони ворога.

Після серії вибухів у місті є пошкодження цивільних будівель та об'єкта інфраструктури. Про це після 2 ночі повідомила міська військова адміністрація. 

Ворог атакував Одесу. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, 
– написав керівник МВА Сергій Лисак.

Також відомо, що в іншому районі міста пошкоджено магазин та СТО. Є щонайменше двоє постраждалих

Де ще лунали вибухи цієї ночі?

  • Серія вибухів пролунала у Дніпрі майже одночасно з Одесою. Це місто також потрапило під удари БпЛА.
  • Запорізька ОВА повідомляла про роботу Протиповітряної оборони у регіони проти ворожих дронів.
  • Також відомо, що Росія запустила Ту-95МС у небо, тож можливий ракетний обстріл під ранок.