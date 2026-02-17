Одесу атакували БпЛА: горить будинок, постраждали люди

Ударні дрони ворога дісталися Одеси вночі 17 лютого. Внаслідок атаки та серії вибухів є наслідки.

Про них проінформували в МВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Одесу 17 лютого і її наслідки?

В Одеській області у кількох районах, зокрема в Одеському, кілька разів оголошували повітряну тривогу. Це через те, що до Одеси з Чорного моря наближалися ударні дрони ворога.

Після серії вибухів у місті є пошкодження цивільних будівель та об'єкта інфраструктури. Про це після 2 ночі повідомила міська військова адміністрація.

Ворог атакував Одесу. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку,

– написав керівник МВА Сергій Лисак.

Також відомо, що в іншому районі міста пошкоджено магазин та СТО. Є щонайменше двоє постраждалих.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?