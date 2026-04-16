Одессу атаковали БпЛА и баллистика: что известно о последствиях
Сначала ударные дроны налетели на Одессу ночью 16 апреля. А потом по региону ударила вражеская баллистика.
Информацию о последствиях обнародовали в ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.
Что известно об обстреле Одессы 16 апреля, какие есть последствия?
Воздушную тревогу в Одессе и Одесской области неоднократно объявляли в течение ночи 16 апреля. Городу угрожали различные воздушные цели российской армии – от ударных БпЛА до баллистических ракет.
В Одессе несколько раз гремели сериями взрывы, о чем писали местные в социальных сетях. Впоследствии Одесская областная военная администрация предоставила информацию о первых известных последствиях обстрела:
- Предварительно, есть 5 пострадавших.
- Взрывной волной повреждены окна зданий в Приморском районе.
На момент публикации воздушная комбинированная атака России продолжалась. Угроза не миновала.
Где еще бил враг во время этой атаки?
Киев подвергся ракетному обстрелу, есть последствия в нескольких районах, известно о гибели двух человек, среди них ребенок.
Харьков пострадал от беспилотников, в нескольких районах города есть разрушения, травмированы люди.
Днепр также атаковали БпЛА и баллистика, возник ряд пожаров, погиб человек.