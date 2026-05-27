Одессу готовят к круговой обороне: полковник запаса сказал, есть ли угроза для Юга

Одессу готовят к круговой обороне. Вокруг города создают многокилометровые противотанковые рвы и блиндажи. Кроме того, устанавливают проволоку и бетонные пирамиды "зубы дракона". Юг Украины укрепляют в случае опасности со стороны противника.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что маловероятно, что со стороны Молдовы на Украину будет наступление. Однако, по его словам, в Приднестровье есть небольшое количество россиян.

"В режиме марш-броска они могут забежать в Одессу, но они там все и останутся", – сказал он.

Угроза нападения на Одессу

Роман Свитан предположил, что россияне могут бросить несколько тысяч военных на юг Украины как они это делали в Купянске или Доброполье. Это возможно, но, по его мнению, против таких действий противника должны работать другие механизмы.

Нельзя допускать не просто марш-бросок со стороны Приднестровья – они (россияне – 24 Канал) не должны даже выйти оттуда. Но был бы смысл, если бы такие фортификации строили вдоль границы с Приднестровьем. Непонятно, почему прерывают именно Одессу. Не вижу в этом смысла, кроме как, возможно, какой-то коррупционной части,

– высказался он.

Полковник запаса считает, если Одессу будет штурмовать воздушный десант, то "зубы дракона" в этом не помогут. Что же касается угрозы с моря, то возможно минирование территории. Карты минных полей уже готовы для выполнения таких задач.

Важно! В Одессе усиливают оборону города из-за потенциальных угроз со стороны России. В Силах теробороны "Юг" отметили, что эти укрепления имеют превентивный характер и призваны исключить любые попытки вражеского наступления или десанта.

Кроме того, Украина имеет достаточное количество авиации, которая не позволит подойти к Одессе с моря.

Но нет смысла вокруг города выстраивать круговую оборону, потому что она должна быть фронтальной,

– подчеркнул Свитан.

Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы россияне подошли к Одессе, но сейчас это маловероятно, ведь оборонная система Украины значительно лучше, чем была в 2022 году.

Россия атакует Одессу: последние новости

Российские войска нанесли баллистический удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области вечером 23 мая. В результате атаки пострадали девять человек, среди которых трое детей. Часть раненых госпитализировали, один взрослый находится в тяжелом состоянии. По данным мониторинговых каналов, ракета попала по базе отдыха в Маяках.

Вечером 25 мая в Одессе прогремели сильные взрывы во время воздушной тревоги. Россия нанесла комбинированный удар ракетами и дронами по городу и области. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, жилые дома и учебное заведение. Известно об одном погибшем и трех пострадавших.

Российские ударные дроны атаковали Одесский район, нанеся ударов по гражданской инфраструктуре. В результате обстрела повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", магазин и частные автомобили. Из-за атаки пострадали по меньшей мере восемь человек, среди них – ребенок. На местах попаданий возникли пожары, спасатели и другие экстренные службы ликвидируют последствия удара.