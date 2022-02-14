Один владелец: в Одессе неизвестные подожгли 2 авто посреди ночи
Источник:Полиция Одесской области
Правоохранители расследуют предполагаемый поджог в переулке Высокий. Загорелись сразу 2 автомобиля, которые принадлежат одному жителю Одессы.
Об этом сообщили в полиции Одесской области. Инцидент произошел на парковке в переулке Высокий 14 февраля ориентировочно в 3 часа ночи.
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Сгорели автомобили
Известно, что пожар вспыхнул в автомобилях Hyundai и Fiat. Оба принадлежат жителю Одессы, который оставил их на парковке.
Огонь вспыхнул в припаркованных авто в Одессе / Фото Нацполиции
Полицейские расследуют версию с поджогом. По данному факту открыли уголовное производство.
Оба авто принадлежат местному жителю / Фото Нацполиции
По информации местного телеграм-канала, видеокамеры в переулке зафиксировали мужчину возле авто. Он остановился рядом, постоял немного, а когда начался пожар, быстро пошел прочь.
Видеокамеры зафиксировали момент поджога авто в Одессе: смотрите видео
Поджог авто коммунальщика
Другой поджог автомобиля произошел в Одессе 11 февраля. Тогда пострадала собственность заместителя директора коммунального предприятия Константина Сироты.
В Одессе подожгли авто заместителя директора коммунального предприятия / Фото Нацполиции
Возле жилого дома на Лидерсовском бульваре загорелась Toyota Camry. Огонь повредил только авто, люди в инциденте не пострадали.