Оккупанты продолжают вести воздушную разведку объектов военной инфраструктуры в Одесской области

Ночь с 6 на 7 апреля в Одесской области прошла спокойно. Несмотря на это, враг не покидает регион в покое и постоянно проводит воздушную разведку над военными объектами региона.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что ночью обстрелов региона не было.

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Задерживают тех, кто работает на врага – Братчук

Враг и дальше пытается проводить разведку наших военных объектов, а также критической инфраструктуры. Но Нацполиция, наши спецслужбы продолжают проводить эффективную контрдиверсионную работу и задерживают тех, кто работает на врага,

– подчеркнул Братчук.

В первую очередь, правоохранительные органы вылавливают корректировщиков огня. Еще одна задача для представителей сил порядка – предотвратить преступления, а также проведение диверсий в области.

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В Одесской ОВА напомнили, что следует быть очень осторожными на одесском побережье. Там ведь проведены работы по минно-взрывной безопасности.