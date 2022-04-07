Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що вночі обстрілів регіону не було.
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Затримують тих, хто працює на ворога, – Братчук
Ворог і надалі намагається проводити розвідку наших військових об'єктів, а також критичної інфраструктури. Але Нацполіція, наші спецслужби продовжують проводити ефективну контрдиверсійну роботу і затримують тих, хто працює на ворога,
– наголосив Братчук.
Передусім правоохоронні органи виловлюють коригувальників вогню. Ще одне завдання для представників сил порядку – запобігти злочинам, а також проведенню диверсій в області.
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