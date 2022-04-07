Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что ночью обстрелов региона не было.

Ранее Оккупанты повредили дома одесситов, но пострадавших нет – Труханов

Задерживают тех, кто работает на врага – Братчук

Враг и дальше пытается проводить разведку наших военных объектов, а также критической инфраструктуры. Но Нацполиция, наши спецслужбы продолжают проводить эффективную контрдиверсионную работу и задерживают тех, кто работает на врага,

– подчеркнул Братчук.

В первую очередь, правоохранительные органы вылавливают корректировщиков огня. Еще одна задача для представителей сил порядка – предотвратить преступления, а также проведение диверсий в области.

Важно! В Одесской ОВА напомнили, что следует быть очень осторожными на одесском побережье. Там ведь проведены работы по минно-взрывной безопасности.

Следует послушать: глава ОВА рассказал об опасности на одесском побережье