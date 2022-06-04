Оккупанты выпустили по Одесщине ракету Х-59: свежие подробности обстрела
4 июня 2022 , 17:51Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
Российские убийцы продолжают обстреливать Одесскую область. Утром они нанесли удар крылатой ракетой воздушного базирования.
Об этом сообщили 4 июня в оперативном командовании "Юг". Пуск ракеты Х-59 совершили из самолетов стратегической авиации.
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"Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, 2 пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа", – сообщили в командовании.