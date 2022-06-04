Оккупанты выпустили по Одесщине ракету Х-59: свежие подробности обстрела

Российские убийцы продолжают обстреливать Одесскую область. Утром они нанесли удар крылатой ракетой воздушного базирования.

Об этом сообщили 4 июня в оперативном командовании "Юг". Пуск ракеты Х-59 совершили из самолетов стратегической авиации.

К теме "Есть медиасообщество, а есть медимерзость": Братчук отреагировал на визит Овсянниковой в "родную Одессу"

"Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, 2 пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа", – сообщили в командовании.