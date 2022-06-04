На пляжи до сих пор ходить не нужно, ведь там разбросано очень много опасных предметов. Об этом 24 каналу напомнил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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За неделю появились 5 мин

По его словам, патрульная полиция выполняет свои обязанности на высоком уровне и вытаскивает из воды опасные предметы. Однако часто к таким функциям приобщается общественность.

Хотя люди пытаются пройти поближе к пирсу, но уже есть факты, когда граждане ныряют в воду, несмотря на то, что это очень опасно.

Просил бы этого не делать. Вытаскивают "ихтиандров" из воды и сдают полиции. Соответственно составляют протоколы и есть определенные наработки,

– отметил Братчук.

Он отметил, что только на этой неделе появилось 5 мин как на побережье, так и в море. Трогать, приближаться к ним очень опасно.

Не фотографируйтесь возле таблички "Мины"

Поэтому глава Одесской ОВА призвал не подвергать себя опасности. Кроме того, Братчук отметил, что не стоит делать фотографии в таких зонах.

"Есть дураки, которые пытаются со своими детьми фотографироваться возле таблички с надписью "Мины". Премии Дарвина на всех не хватит. Прижизненно ее никто не получает", – подчеркнул Братчук.

Он надеется, что одесситы не на собственном опыте поймут, что это опасно. "Поговорим о курортах уже после победы", – добавил глава ОВА.

Справка. Премию Дарвина присуждают людям, погибшим бессмысленным образом. "Награду" почти всегда присваивают посмертно.

В Одесской ОВА призвали не приближаться к подозрительным предметам: смотрите видео

На Херсонщине подорвались три человека

Стало известно, что 3 июня в Лазурном в Херсонской области подорвались 3 человека на минах. Их установили оккупанты вдоль побережья Черного моря.

Местные жители, к сожалению, погибли на месте.

Херсонская областная прокуратура уже возбудила уголовное дело.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел опубликовали важную информацию о том, какие мины бывают и как их отличить. Будьте осторожны, не подходите к неизвестным предметам! Сообщите о таких находках спасателям или полиции!

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