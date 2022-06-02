В то же время россияне заинтересованы только в том, чтобы мы сняли оборону Одессы и разминировали эту акваторию, чтобы взорвать там десант. Об этом 24 каналу сказал политолог Игорь Чаленко.

Внимание На Юге россияне атаковали позиции ВСУ с вертолетов Ми-8

Однако, по его мнению, Макрон в этом вопросе не будет занимать ключевую роль. Он отметил, что этот процесс больше координируется через Антониу Гутерреш – Генерального секретаря ООН.

Лучшим вариантом в вопросе вывоза украинского зерна и его продаж, а не бесплатного вывоза (как это говорит российская пропаганда) было бы договориться с Турцией, считает Чаленко.

Понятно, чего сейчас хочет Россия. Она спит и видит и мечтает об украинской Одессе,

– отметил эксперт.

Очевидно, что страна-агрессорка использует этот момент, поэтому делает все для того, чтобы организовать новое наступление. Более того, на острове Змеином сейчас готовится плацдарм для российского нападения на Одессу.

Последние новости по ситуации на Юге: коротко

Российские кафиры на Юге пытаются компенсировать неспособность создания новых ударных группировок. Именно поэтому враг атаковал наши позиции с вертолетов.

Агрессор также в Черном море 1 июня сосредоточил 3 корабля. Также враги вытащили 2 подбитых "утопленника" из числа "Рапторов" от Змеиного до пункта базирования в Севастополе. Там кафиры, вероятно, хотят их починить.

На Николаевщине враги смертельно боятся контрнаступления ВСУ . Именно поэтому они, отступая, взрывают мосты. 1 июня Виталий Ким рассказал, что враги на днях разрушили мост в Давидовом Броде.

Дмитрий Кулеба объяснил, что для разблокировки портов в Одессе нужны гарантии, что Россия не нападет с моря . Глава МИД Украины пояснил, что именно поэтому нам нужно военное присутствие стран, готовых принять участие в такой операции.

Смотрите также – Россия может напасть на Одессу, используя вопросы зерна: видео