Когда говорим о военном компоненте, то не говорится о разблокировке портов, говорится именно о гарантиях. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телемарафона, передает 24 канал.

Кстати , Россия хочет захватить Одессу и выйти на границы Молдовы, – эксперт

Нужно военное присутствие

Кулеба объяснил, что говорит о военном гарантировании, что Россия не воспользуется разблокированным доступом в Одессу для того, чтобы просто напасть на город с моря.

Именно для этого нам нужно военное присутствие стран, готовых принять участие в такой операции,

– подчеркнул министр.

Могла бы присоединиться к ООН

По мнению Кулебы, идеальным вариантом было бы, если бы процесс прошел под эгидой ООН. Чтобы когда коридор заработает, он не только был безопасен, но и Украина чувствовала себя уверенно, что "российские корабли не рискнут проскочить и напасть на Одессу с моря".

Российская пропаганда работает

Дипломат обратил внимание, что проблему с экспортом зерна извращает российская пропаганда. Пропагандисты лгут, мол, пусть Украина откроется и Россия обещает, что ее военные корабли будут гарантировать безопасность этого прохода. Однако Кулеба подчеркнул, что это манипуляция. Никто из партнеров на это не ведется, потому что все знают, что Россия всегда лжет.

Кулеба подытожил, что ищут сбалансированное решение, которое и экспорт запустит, и при этом гарантирует безопасность страны.

"Мы не можем согласиться закрыть во все глаза и все разблокировать, потому что России доверять нельзя", – подытожил министр.

Россия ворует украинское зерно

Кафиры продолжают блокировать наши порты и воровать зерно. Они вывезли 100 тысяч тонн зерна из Луганской области. Сколько из других регионов неизвестно.

Его свозят в оккупированный Крым и пытаются продать другим странам. Однако ворованное зерно никто брать не хочет.

Поскольку Украина является крупным экспортером зерна, миру грозит продовольственный кризис, в частности в африканских странах. От этой поставки зависят 400 миллионов человек .

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