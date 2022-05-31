Об этом 24 канала рассказал главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко. Он также отметил, что украденное украинское зерно активно поставляется оккупантами в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

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Россияне не отказались от стратегии захвата и уничтожения всей Украины. Оккупанты до сих пор хотят захватить Одессу, Николаевщину, чтобы потом выйти на границы с Молдовой, говорит Клименко.

Деблокада украинских портов для вывоза зерна

Как объясняет журналист, захватчики понимают, что даже на условия ультиматума о снятии санкций никто из европейских союзников на это не пойдет. По его словам, вчера происходили интересные события вокруг Турции.

Эта страна могла бы возглавлять конвой, силами своих ВМС, ведь у них достаточно мощный флот. Думаю, что именно эту идею вчера обсуждал Эрдоган с Путиным , а затем с Зеленским,

– рассказывает Андрей Клименко.

Как отмечает эксперт, после разговора президента Турции с Путиным, Кремль обнародовал информацию, мол, они готовы сотрудничать в таком формате, но ни турецкая сторона, ни президент Украины эту информацию не подтвердили, наоборот – высказывания были очень осторожны.

Россия провоцирует мировой голод из-за "зернового шантажа" Украины

Начнем с того, что эксперты подсчитали, какая ситуация сейчас с зерном по всему миру. Так, по словам гендиректора сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Мэнкер, пшеницы осталось всего на 10 недель . А это значит, что с голодом могут столкнуться около полумиллиарда человек на нашей планете.

Между тем , в США не верят в "безопасные коридоры" в Черном море. Напомним, что их обещает Россия взамен послаблению санкций, которые на нее наложили с начала войны. Представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что страна-агрессорка просто продолжает рассыпаться пустыми обещаниями.

Из того, что против ослабления санкций уже выступили Великобритания и США. Представители этих государств считают недопустимым тот факт, что продовольствие и энергия стали оружием в руках России. И именно их страна-агрессорка пытается активно использовать не только против Украины, но и всего мира.

Сама же Россия не перестает разбрасываться циничными заявлениями и распространять фейки. В сети появляется информация, что именно Украина "виновна" в возникновении продовольственного кризиса . Более того, минобороны страны-агрессорки уже "начислило" 8,7 миллиона наших граждан, страдающих от голода на подконтрольной Украине территории.

Подробнее о целях российских оккупантов и деблокаде украинских портов: смотрите видео