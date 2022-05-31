Про це 24 каналу розповів головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко. Він також зазначив, що вкрадене українське зерно активно поставляється окупантами в країни Близького Сходу та північної Африки.

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Росіяни не відмовились від стратегії захоплення та знищення всієї України. Окупанти досі хочуть захопити Одесу, Миколаївщину, аби потім вийти на кордони із Молдовою, говорить Клименко.

Деблокада українських портів для вивезення зерна

Як пояснює журналіст, загарбники розуміють, що навіть на умови ультиматуму про зняття санкцій – ніхто із європейських союзників на це не піде. За його словами, вчора відбувались досить цікаві події навколо Туреччини.

Ця країна могла б очолювати конвой, силами своїх ВМС, адже у них досить потужний флот. Гадаю, що саме цю ідею вчора обговорював Ердоган із Путіним, а потім із Зеленським,

– розповідає Андрій Клименко.

Як зазначає експерт, після розмови президента Туреччини із Путіним, Кремль оприлюднив інформацію, мовляв, вони готові співпрацювати у такому форматі, але ні турецька сторона, ані президент України цю інформацію не підтвердив, навпаки – висловлювання були дуже обережні.

Росія провокує світовий голод через "зерновий шантаж" України

Розпочнімо з того, що експерти підрахували, яка зараз ситуація з зерном по всьому світу. Так, зі слів гендиректорки сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер, пшениці залишилося усього на 10 тижнів. А це означає, що з голодом можуть стикнутися майже пів мільярда людей на нашій планеті.

Тим часом у США не вірять у "безпечні коридори" у Чорному морі. Нагадаємо, що їх обіцяє Росія на заміну послабленню санкцій, які на неї наклали від початку війни. Речник Держдепартаменту Нед Прайс підкреслив, що країна-агресорка просто продовжує розсипатися порожніми обіцянками.

З, що проти послаблення санкцій вже виступили Велика Британія та США. Представники цих держав вважають неприпустимим той факт, що харчі та енергія стали зброєю у руках Росії. І саме їх країна-агресорка намагається активно використовувати не лише проти України, а й усього світу.

Сама ж Росія не припиняє розкидатися цинічними заявами та розповсюджувати фейки. У мережі з'являється інформація, що буцімто саме Україна "винна" у виникненні продовольчої кризи. Ба більше, міноборони країни-агресорки вже "нарахувало" 8,7 мільйона наших громадян, які страждають від голоду на підконтрольній Україні території.

Детальніше про мету російських окупантів та про деблокаду українських портів: дивіться відео