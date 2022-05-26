Крім того, російське міноборони цинічно бреше про 8,7 мільйона українців, які зараз нібито голодують на підконтрольній Україні території. Про це свідчать документи, які опублікували ЗМІ.
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Російське міноборони скерувало відповідний лист головам московських організацій військових, військово-повітряних та військово-морських аташе. У ньому країна-агресорка не соромиться звинувачувати Україну в тому, що нібито саме вона замінувала Чорне море. Окупанти відхрещуються від своїх злочинів на Сході і запевняють, що нібито українці "готують провокації".
Росіяни вигадали дані від нібито Дитячого фону ООН
Російське міноборони навело брехливі дані від нібито Дитячого фонду ООН, згідно з якими на підконтрольній Україні території нібито страждають від голоду 8,7 мільйона українців, серед яких буцімто 22,8% дітей віком до 5 років.
Цим фейком міноборони у листі відверто маніпулює, мовляв "українці голодують, а Захід робить все можливе, щоб вивезти зерно". При цьому вже неодноразово були підтвердження того, що саме Росія краде українське зерно з тимчасово окупованих територій та намагається продати його закордоном.
Ну й у звичному для себе стилі, російське міноборони назвало звинувачення у створенні продовольчої кризи "брехливими".
Росія заперечує причетність до атак по складах з зерном
Удари про складах з зерном у Рубіжному на Луганщині та в Оріховому на Запоріжжі міноборони Росії цинічно назвало "провокацією", бо нібито Україна хотіла звинуватити окупантів.
Тепер, як стверджу міноборони країни-окупанта, нібито "за вказівкою західних кураторів" буцімто готують атаки в селищі Просяна на Дніпропетровщині та Врубівці на Луганщині. Ще більшого цинізму додає звинувачення росіян у тому, що нібито українські Збройні Сили використовують "тактику випаленої землі" ще нахабно брешучи, що таку тактику використовували нацисти під час Другої світової війни.
Кремль цинічно хвалиться депортацією
Міноборони країни-окупанта не менш цинічно називає незаконну депортацію українців на свою територію "евакуацією". Так кремлівське міноборони заявило про 17 586 депортованих українців лише за добу. З них 2 246 дітей.
Загалом російські окупанти заявили про те, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України депортували 1 444 565 українців, з яких 240 575 – діти.
Цинічна брехня про заблокування українських портів
У Росії кажуть, що в українських портах заблоковані 70 суден з 16 країн світу. Однак причиною цього називають зовсім не свою агресію, а звинувачують саме Україну. Міноборони Кремля цинічно заявило про те, що саме українська сторона створює загрози обстрілів та нібито замінувала Чорне море.
Крім того, Україну ганебно звинуватили у нібито тому, що саме наша країна відмовляється від перемовин щодо виходу іноземних кораблів з заблокованих портів. Щобільше, у документі міноборони Росії заявило про буцімто про щоденне створення коридорів у морі для іноземних суден.