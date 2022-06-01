Коли говоримо про військовий компонент, то не мовиться про розблокування портів, мовиться саме про гарантії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телемарафону, інформує 24 канал.

До речі Росія хоче захопити Одесу і вийти на кордони Молдови, – експерт

Потрібна військова присутність

Кулеба пояснив, що говорить про військове гарантування, що Росія не скористається розблокованим доступом до Одеси для того, щоб просто напасти на місто з моря.

Саме для цього нам потрібна військова присутність країн, які готові взяти участь в такій операції,

– наголосив міністр.

Могла б долучитись ООН

На думку Кулеби, ідеальним варіантом було б, якби процес пройшов під егідою ООН. Щоб коли коридор запрацює, він не тільки був безпечним, а й Україна почувалася впевнено, що "російські кораблі не ризикнуть проскочити і напасти на Одесу з моря".

Російська пропаганда працює

Дипломат звернув увагу, що проблему з експортом зерна перекручує російська пропаганда. Пропагандисти брешуть, мовляв, нехай Україна відкриється і Росія обіцяє, що її військові кораблі будуть гарантувати безпеку цього проходу. Однак Кулеба наголосив, що це маніпуляція. Ніхто з партнерів на це не ведеться, бо всі знають, що Росія завжди бреше.

Кулеба підсумував, що шукають збалансоване рішення, яке й експорт запустить, і при цьому гарантуватиме безпеку країни.

"Ми не можемо погодитися закрити на все очі і все розблокувати, тому що Росії довіряти не можна", – підсумував міністр.

Росія краде українське зерно

Окупанти продовжують блокувати наші порти та красти зерно. Вони вивезли 100 тисяч тонн зерна із Луганщини. Скільки з інших регіонів – невідомо.

Його звозять до окупованого Криму та намагаються продати інших країнам. Однак крадене зерно ніхто брати не хоче.

Оскільки Україна – великий експортер зерна, світу загрожує продовольча криза, зокрема в африканських країнах. Від цього постачання залежать 400 мільйонів осіб.

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