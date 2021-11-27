В окно одесского трамвая бросили банку от Nutella: пострадал пассажир
27 ноября 2021 , 14:07Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Ху*вая Одесса"
В Одессе неизвестные бросили стеклянную банку от Nutella в окно трамвая. Она разбила окно транспорта и попала в салон.
Банка попала в мужчину, который сидел в трамвае №15. Она попала ему в глаз.
Ранее В полицию сообщили о заминировании Одесского аэропорта
В Сети опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как пострадавший пассажир прикрывает глаз и растерянно ходит почти по пустому салону. На полу лежит банка.
Просто ехали. Кто-то бросил Nutella. Разбили окно и попали в глаз,
– рассказал автор видео.
В Одессе в трамвай бросили банку: смотрите видео
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