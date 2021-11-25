Как отметили авторы, работники электрички проявили незаурядную изобретательность после того, как неизвестные разбили окно в одном из вагонов. Вместо того, чтобы отремонтировать повреждение, разбитое окно заклеили объявлениями.

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Вследствие такого "ремонта" пассажирам пришлось ехать с дополнительной вентиляцией.

Даже не убрали остатки стекла



Так приходится ехать пассажирам киевской электрички / Фото "Киева оперативного"

Разбитое окно и своеобразный "ремонт" заметили утром 24 ноября.

В каком именно вагоне произошел инцидент, неизвестно.

Работники электрички проявили изобретательность и тупо взяли и заклеили это окно рекламой. Спешили так, что даже стекло не убрали, потому что пассажиры – превыше всего. Все для людей. Лучшему транспорту в Киеве быть, и другие клевые девизы,

– прокомментировали произошедшее в "Киеве оперативном".

В самой Укрзализныце инцидент пока никак не прокомментировали.