Як зазначили автори, працівники електрички проявили неабияку винахідливість після того, як невідомі розбили вікно в одному з вагонів. Замість того, щоб відремонтувати пошкодження, розбите вікно заклеїли оголошеннями.
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Внаслідок такого "ремонту" пасажирам довелося їхати з додатковою вентиляцією.
Навіть не прибрали залишки скла
Так доводиться їхати пасажирам київської електрички / Фото "Києва оперативного"
- Розбите вікно та своєрідний "ремонт" помітили вранці 24 листопада.
- В якому саме вагоні стався інцидент, невідомо.
Працівники електрички проявили винахідливість і тупо взяли й заклеїли те вікно рекламою. Поспішали так, що навіть скло не прибрали, бо пасажири - понад усе. Все для людей. Кращому транспорту у Києві бути, й інші кльові девізи,
– прокоментували подію в "Києві оперативному".
У самій Укрзалізниці інцидент поки що ніяк не прокоментували.