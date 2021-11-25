Як зазначили автори, працівники електрички проявили неабияку винахідливість після того, як невідомі розбили вікно в одному з вагонів. Замість того, щоб відремонтувати пошкодження, розбите вікно заклеїли оголошеннями.

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Внаслідок такого "ремонту" пасажирам довелося їхати з додатковою вентиляцією.

Навіть не прибрали залишки скла



Так доводиться їхати пасажирам київської електрички / Фото "Києва оперативного"

Розбите вікно та своєрідний "ремонт" помітили вранці 24 листопада.

В якому саме вагоні стався інцидент, невідомо.



Працівники електрички проявили винахідливість і тупо взяли й заклеїли те вікно рекламою. Поспішали так, що навіть скло не прибрали, бо пасажири - понад усе. Все для людей. Кращому транспорту у Києві бути, й інші кльові девізи,

– прокоментували подію в "Києві оперативному".

У самій Укрзалізниці інцидент поки що ніяк не прокоментували.