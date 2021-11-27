Банка попала в мужчину, который сидел в трамвае №15. Она попала ему в глаз.

Ранее В полицию сообщили о заминировании Одесского аэропорта

В Сети опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как пострадавший пассажир прикрывает глаз и растерянно ходит почти по пустому салону. На полу лежит банка.

Просто ехали. Кто-то бросил Nutella. Разбили окно и попали в глаз,

– рассказал автор видео.

В Одессе в трамвай бросили банку: смотрите видео

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