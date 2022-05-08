От обстрела Одессы 7 мая пострадали 252 квартиры

Российские убийцы 7 мая атаковали Одессу. Сейчас коммунальные службы убирают территории от стекла и оконных рам.

Об этом сообщили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Отметили, что всего пострадали 252 квартиры.

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Коммунальщики затягивают оконные проемы пленкой. На это уже потратили 1 800 квадратных метров пленки.

По состоянию на утро 8 мая осталось в работе еще 25% квартир (с учетом тех, из которых временно выехали жильцы),

– добавили в горсовете.



Россияне разбили окна в домах людей / Фото Одесса. Официально



Квартира после ракетной атаки россиян / Фото Одесса. Официально



Коммунальщики работают с последствиями обстрелов / Фото Одесса. Официально



В домах повылетали оконные рамы / Фото Одесса. Официально



Окна затягивают пленкой / Фото Одесса. Официально

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Россияне атаковали всю ночь

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в течение ночи 8 мая оккупанты продолжили атаковать Одесскую область. Украинским защитникам удалось сбить 2 ракеты. Однако 6 ракет попали в различные объекты на территории области.

Россияне повредили частные дома и объекты критической инфраструктуры. Также есть пострадавшие среди местных жителей.

В то же время силами и средствами наших подразделений, в том числе и с применением БПЛА "Байрактар" успешно выполнено 44 боевых задания,

– информируют защитники.

Не дали десантникам высадиться

Также Вооруженные Силы Украины предотвратили высадку морского десанта. Оккупанты прибыли на трех скоростных катерах. Однако когда защитники метко обстреляли одно из судов, то двое других, зная, что их ждут Байрактары, бежали как можно дальше в море.

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Следует быть осторожными, особенно 9 мая

В оперативном командовании подчеркнули, что остается высокая вероятность ракетных атак на Юге. Особенно, учитывая 9 мая. Эта дата является символической для оккупантов. Они пытаются отомстить за украинские победы.

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