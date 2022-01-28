Падение стены в Одессе: один рабочий погиб, еще 2 получили травмы – фото с места происшествия

В Суворовском районе Одессы обрушилась стена дома. Трое работавших там строителей травмировались, один из них погиб.

Строители производили плановый демонтаж здания бывшего общежития цементного завода 28 января. Во время работ внезапно обрушилась одна из стен.

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Обвал дома в Одессе

Трое рабочих, которые в момент обвала находились на 2 этаже здания, получили травмы. Одного из них привалило куском стены.

В Одессе на Хуторской обрушилась стена дома / Фото ГСЧС

На месте работали спасатели, расчистившие завалы и передавшие пострадавших медикам. К сожалению, один из мужчин, который получил больше всего травмы, умер по дороге в больницу.

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Два других строителя получили переломы. Местные жители говорят, что у одного травмирована рука, у другого нога.

Травмировались 3 рабочих, которые должны были демонтировать часть здания / Фото ГСЧС

Подробности о падении стены дома в Одессе: смотрите видео

Не первый случай

По словам очевидцев, весной 2021 года часть дома в Хуторском переулке уже обрушивалась. О технике безопасности с тех пор никто не позаботился.

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Известно, что 2 апреля в жилом доме произошел взрыв газа. Строители, работавшие на месте 28 января, должны были разобрать 3 квартиры и восстановить часть дома.

По информации издания "УСИ", с 2021 года Одесский городской совет обещал восстановить здание. Работы начали только в конце года. Демонтаж поручили фирме СМУ №533, фигурирующей в уголовном производстве.

В одесском здании произошел взрыв газа, поэтому его должны были разобрать / Фото ГСЧС

Текст публикации в фейсбуке:

"В результате неконтролируемого падения стены пострадали 3 мужчины, один погиб в карете скорой. Сегодня, в 11 часов 11 минут, в службу спасения поступило сообщение о том, что в Суворовском районе Одессы, по переулку Хуторской, в результате неконтролируемого падения стены на 2 этаже во время планового демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадали 3 рабочих, нуждающиеся в помощи спасателей.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью специальных ниш транспортировали одного мужчину с открытым переломом с 3-го этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи. Один из пострадавших рабочих погиб в карете скорой. Всего было привлечено 2 единицы техники и 9 бойцов ГСЧС".