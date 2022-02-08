Об этом сообщили представители 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины. Учения с отработками действий в случае массовых беспорядков состоялись 8 февраля.

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Скандинавская модель

К совместным учениям привлекли нацгвардейцев, полицию и работников ГСЧС. В таком составе их действия более эффективны.

Скандинавская модель предполагает отработку тактики во время массовых беспорядков. Ее придумали шведские правоохранители после событий 2001 года в Гетеборге.

Цель таких учений заключается в том, чтобы в будущем гарантировать защиту прав участников мирного собрания, а не ограничивать их,

– акцентировали в Нацгвардии.

Реалистичные условия

Во время специальных учений условия создали максимально приближенные к реальным. Правоохранители использовали учебные гранаты, а спасатели координировали действия на случай поджога.

Одесские нацгвардейцы присоединились к мощным тактическим учениям / Фото 11 бригады имени Михаила Грушевского

В то же время силовики отрабатывали легенду с противостоянием толпы. Их задачей было не допустить прорыва в рядах и успокоить нарушителей.

В завершение тренировок, нацгвардейцы и полицейские успешно нейтрализовали "диверсантов".

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Сценарии возможного нападения

В разных населенных пунктах Украины военные, силовики и добровольцы отрабатывают различные сценарии, связанные с возможным нападением России. Американские аналитики предположили, что военной агрессии можно ожидать по нескольким направлениям:

по линии Чернигов – Сумы может работать 1-я танковая армия;

на территории Харьковщины – 20-я общевойсковая армия;

на территории оккупированного Донбасса – 1-й и 2-й армейские корпуса так называемых "ЛДНР", 8 общевойсковая армия,

по Донбассу и Крыму – 49-я общевойсковая армия, развернутая на Кубани, а также 22-й армейский корпус и Черноморский флот России;

от белорусской границы – военные 41-й общевойсковой армии.

Кроме этого, в Приднестровье расположена отдельная группировка российской армии. Там есть высокая вероятность возникновения провокаций.

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Текст публикации на Фейсбуке:

"Правоохранители Одесской области провели тактико-специальные учения по новой скандинавской модели

Гвардейцы, полицейские и пожарные должны всегда быть начеку к выполнению задач по назначению. Чтобы взаимодействие было более эффективным, правоохранители и сотрудники ГСЧС на базе батальона оперативного назначения отработали действия во время массовых беспорядков по "скандинавской модели", которую разработала шведская полиция после массовых беспорядков в Гетеборге в 2001 году.

Цель таких учений состоит в том, чтобы в будущем гарантировать защиту прав участников мирного собрания, а не ограничивать их.

Мероприятие проходило в условиях, максимально приближенных к реальным: использовали учебные гранаты, отрабатывали действия пожарных, во время поджога, а боевые порядки правоохранителей пытались избежать прорыва правонарушителей и успокоить их.

В заключительной фазе тренировок нацгвардейцы совместно с сотрудниками полиции провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов".