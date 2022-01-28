Под Одессой чиновники разворовывали COVID-ные средства: СБУ начала объявлять подозрения

СБУ разоблачила схему хищения денежных средств в Черноморске, что под Одессой. Подозревают сразу нескольких чиновников.

Сейчас уже объявили подозрение одной из фигуранток этого дела. Об этом сообщили в региональном управлении СБУ 28 января.

К теме Шаг вперед и шаг назад: почему Украина топчется на месте в борьбе с коррупцией

Каков размер ущерба государству

Женщина, которую подозревают в организации схемы хищения, является чиновницей Отдела здравоохранения Черноморского горсовета. Раньше она его возглавляла. По данным следователей, она нанесла ущерб государству в размере 350 тысяч гривен.

Несмотря на то, что уже объявили подозрение, расследование находится в активной фазе. Ведь сейчас пытаются установить других причастных к хищению.

Как выглядела эта схема

Следствие установило, что бывшая начальница отдела здравоохранения в марте 2020 года заключила договор на приобретение ламинированных комбинезонов и бахил. Общая сумма закупки составила 1 335 000 гривен.

Однако СБУ инициировала товароведческую экспертизу, которая выявила определенные нарушения. Правоохранители считают, что стоимость части продукции была завышена почти в полтора раза.

Какое наказание за такое возможно

Сейчас дело расследуют, как растрату имущества в крупных размерах. Когда дело дойдет до суда, обвиняемые могут получить заключение на срок от 5 до 8 лет.

Может заинтересовать – рассказали о коррупции в похоронной сфере: смотрите видео