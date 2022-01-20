Пограничники похищали людей и "выбивали" деньги: в Одессе задержали преступную группировку

Агенты СБУ обезвредили группировку, которая похищала и грабила людей на Одессе. В нее входили несколько пограничников.

При этом злоумышленники обычно представлялись правоохранителями – полицейскими или служащими СБУ. Задержание произошло еще 19 января, а уже на следующий день в Службе безопасности рассказали детали.

Похожее Планировали тело выбросить в Днепр: иностранцы похитили предпринимателя с Полтавщины

При себе имели рабочие удостоверения

По данным следователей, участники банды терроризировали жителей региона. Они якобы похищали людей и требовали с них деньги. После того как они представлялись правоохранителями, злоумышленники задерживали людей по вымышленным поводам. Это делали, чтобы "выбивать" деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности.

Кроме этого, служащих подозревают в проведении несанкционированных обысков с грабежом жилищ. На то, что организатор группировки и его сообщник являются пограничниками, указывают удостоверения, которые обнаружили во время задержания.

Задержание подозреваемых в похищении людей / Фото СБУ и прокуратуры Одесской области

Злоумышленников разоблачили на горячем

Также к задержанию присоединились работники прокуратуры Одесской области. Впоследствии в ведомстве рассказали, что в ходе операции удалось задокументировать один из случаев преступной деятельности банды. Этот момент сняли на видео, которое потом обнародовали.

Момент "задержания" пострадавшего пограничниками: смотрите видео

Что они успели выкрасть

В этом случае пограничники представились сотрудниками полиции и незаконно лишили свободы 23-летнего парня. На его руки надели наручники и поместили в автомобиль. Там потерпевшему угрожали пистолетом, избили и забрали деньги – 40 тысяч гривен.

Затем подозреваемые проникли в квартиру похищенного мужчины. Там им удалось похитить еще 34 тысячи гривен. Довести план до конца злоумышленникам не удалось, потому что их жестко положили на землю силовики.