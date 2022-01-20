При цьому зловмисники зазвичай представлялися правоохоронцями – поліцейськими чи службовцями СБУ. Затримання відбулося ще 19 січня, а вже наступного дня в Службі безпеки розповіли деталі.

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При собі мали робочі посвідчення

За даними слідчих, учасники банди тероризували мешканців регіону. Вони нібито викрадали людей і вимагали з них гроші. Після представлення правоохоронцями, зловмисники затримували людей за вигаданими приводами. Це робили, щоб "вибивати" гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності.

Окрім цього, службовців підозрюють у проведенні несанкціонованих обшуків із обкраданням осель. На те, що організатор угруповання та його спільник є прикордонниками, вказують посвідчення, які виявили під час затримання.

Затримання підозрюваних у викраденнях людей / Фото СБУ та Прокуратури Одещини

Зловмисників викрили на гарячому

Також до затримання долучилися працівники Прокуратури Одещини. Згодом у відомстві розповіли, що в ході операції вдалося задокументувати один із випадків злочинної діяльності банди. Цей момент зняли на відео, яке потім оприлюднили.

Момент "затримання" потерпілого прикордонниками: дивіться відео

Що вони встигли викрасти

У цьому випадку прикордонники представились працівниками поліції та незаконно позбавили волі 23-річного хлопця. На його руки надягнули кайданки та помістили в автомобіль. Там потерпілому погрожували пістолетом, побили та забрали гроші – 40 тисяч гривень.

Потім підозрювані проникли до квартири викраденого чоловіка. Там їм вдалося викрасти ще 34 тисячі гривень. Довести план до кінця зловмисникам не вдалося, бо їх жорстко поклали на землю силовики.

