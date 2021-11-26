В полицию сообщили о заминировании Одесского аэропорта

Полицейские проверяют информацию о заминировании аэропорта "Одесса". На место происшествия направили следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинологов.

Все детали и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. О заминировании Одесского аэропорта сообщили 26 ноября.

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Ищут взрывчатку

В сети сообщают, что на месте кроме кинологов, взрывотехников и полиции, работают еще и спасатели. Однако точной информации о заминировании не сообщают.

Сейчас аэропорт и прилегающую к нему территорию обыскивают.

"Заминирование" станции киевского метро