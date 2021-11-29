В полицию во второй раз сообщают о заминировании аэропорта в Одессе
29 ноября 2021 , 11:16Читати новину українською
Источник:Нацполиция Одесской области
Полицейским поступило сообщение о возможном минировании аэропорта "Одесса". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.
Правоохранителям о возможном заминировании сообщили утром 29 ноября. Известно, что это происходит уже не в первый раз. 26 ноября произошел такой же случай.
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Обыскивают территорию
Правоохранители обследуют территорию аэропорта "Одесса" и прилегающие к нему. Поэтому до конца неизвестно, заминировали ли аэропорт, или собщение является фейком.
Фейковое заминирование 26 ноября
- Утром в полицейские поступило сообщение о заминировании Одесского аэропорта.
- На место происшествия направили следственно-оперативную группу, взрывотехники и кинологи.
- В сети сообщалось, что в аэропорту работали еще и спасатели.
- Спецподразделения обыскали территорию и оказалось, что никакой взрывчатки в аэропорту нет.