В Одессе полиция задержала продавцов, которые заработали 40 миллионов на гуманитарке на "7 километре"
Злоумышленники создали схему, которая помогала им продавать гуманитарную помощь. Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых.
О подробностях преступления сообщает Офис Генерального прокурора.
Что известно о продавцах гуманитарной помощи в Одессе?
В Одессе правоохранители нашли продавцов гуманитарки, которая должна была бесплатно поступать украинцам.
Следствие подозревает трех человек в совершении преступления:
- бывший таможенник;
- представитель благотворительной организации;
- сообщник-иностранец;
Полиция выяснила, что гуманитарная помощь поступала из-за границы через благотворительные фонды. Подозреваемым удалось продать более 50 тонн гуманитарки, которая состояла из одежды и обуви. Злоумышленники получили 11 отдельных партий, которые должны были бесплатно пойти людям, нуждающихся в помощи. Ориентировочная стоимость товаров превышает 40 миллионов гривен
С октября 2025 года по апрель 2026 года гуманитарку завозили грузовиками на склады в Одессе, после чего перевозили на рынок "7 километр" и зарабатывали на ней. Также злоумышленники имитировали законность, подделывая документы о якобы передаче помощи между благотворительными организациями.
Что грозит продавцам гуманитарки в Одессе?
Прокуратура выдвинула им подозрение по части третьей статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о незаконном обогащении на гуманитарной помощи.
Полиция нашла во время обысков документы и черную бухгалтерию / фото Офис генерального прокурора.
Во время расследования полиция провела более 60 обысков. Во время них правоохранители нашли документы, в которых говорилось о ввозе и оформлении помощи, черную бухгалтерию, мобильные телефоны и сам товар. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, с возможностью внесения залога.
Преступники продали гуманитарной помощи на 40 миллионов гривен / фото Офис Генерального прокурора.
